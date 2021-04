Al respecto, dijo que están esperando que la investigación avance para solicitar el juicio de procedencia. Refrendó que en Morena no van a defender a violadores, por supuesto que no, sabemos que a veces hay acusaciones que pueden ser golpeteos políticos, pero también sabemos que no estamos exentos, ningún partido político, de tener entre los militantes personas que cometan actos fuera de la ley, pero nosotros no vamos a solapar a nadie, por eso vamos a estar colaborando y a la expectativa de lo que determine la fiscalía para actuar en consecuencia en términos políticos y con la justicia .

Durante la sesión del Senado se dio un debate relacionado luego de que legisladoras del PAN sacaron el tema y exigieron que Morena permita que se sancione al diputado Huerta y le retire el registro a todos los candidatos acusados de violación.