Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 23 de abril de 2021, p. 3

El incremento del nivel de inflación “es un asunto transitorio… que no se exagere la nota”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus críticos conservadores y repuso: “les voy a dar un dato que no les va a gustar: el peso, a diferencia de gobiernos anteriores, aunque sea un poquito se ha apreciado .

Dio a conocer que su gobierno presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) las pruebas del hallazgo un tráiler, en el cual se encontraron 5 mil despensas y llamó a la población a denunciar el reparto de dádivas, ya sea con recursos del presupuesto o dinero mal habido proveniente de la delincuencia. También reitero, ya no habrá contrataciones por outsourcing, y la reforma aprobada recientemente beneficiará como nunca a los trabajadores en materia de reparto de utilidades.

Al comentar el último reporte de la inflación, elaborado por el Inegi, en el que se aprecia un repunte de ésta, el tabasqueño enfatizó: “para que no se exagere la nota, lo mejor es informar. Es en marzo que se levantó; pero el informe es que va a bajar. Ahora les voy a dar un dato que no les va a gustar a los conservadores, porque uno no debe enojarse.

El peso, aunque sea un poquito, se ha apreciado