Felicita a las autoridades por la jornada de vacunación

A

cudí a la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19; de igual manera que la primera vez, hubo gran organización, amabilidad en todo de parte de los encargados del proceso y procuraron hacernos sentir bien.

Las personas con discapacidad son atendidas de manera inmejorable. Los recursos del Estado, al contrario de los gobiernos anteriores, se están utilizando de manera conveniente para atender a los ciudadanos. Es el deber de una administración pública coherente y preocupada por el bienestar de todos. Otra vez la jornada de vacunación fue amenizada por un grupo musical que hizo muy agradable el proceso. Quiero suponer que ahora estamos protegidos contra el terrible coronavirus, aunque debemos seguir atendiendo las medidas de precaución.Una esperanza de vida muy grande, emergiendo en el lugar de vacunación. Hay que seguir adelante con esta vida de arcoíris y cuidándonos mucho siempre.

Arturo García A.

Disiente de artículo de José Steinsleger

En el artículo ¿Libertarios o grupos de choque? , publicado el miércoles pasado, José Steinsleger da rienda suelta a su fobia al anarquismo. Al margen de lo desatinado del texto, llama la atención la mala fe del opinador, quien confunde dolosamente a los libertarios; es decir, aquellos luchadores sociales que pertenecen a una tradición revolucionaria tan legítima como otra, con los libertarianos , unos fundamentalistas del libre mercado que nada tienen que ver con los primeros.

Señalo que el anarquismo surgió hace más de siglo y medio en el seno de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Antes de llamarse anarquistas, sus militantes se definían colectivistas. Anarquistas fueron, por ejemplo, gran parte de los fundadores de los primeros sindicatos obreros en América Latina y anarquistas fueron los hermanos Flores Magón. Del anarquismo se reclamaron Louise Michel, Emma Goldman y Lucía Sánchez Saornil, entre muchas mujeres valientes.

En la actualidad, los anarquistas gozamos de cabal salud y tenemos presencia activa en los movimientos contra la globalización neoliberal, como todo el mundo sabe, salvo los herederos de Stalin que, ellos sí, viven en el paleolítico de las ideologías . Y no, señor Steinsleger, no inventamos nosotros el lema ni Dios ni amo . Lo introdujo Aguste Blanqui que ciertamente anarquista no era. Pero no se preocupe, el lema no tiene dueño. Pertenece a la humanidad entera.

Claudio Albertani

Responde articulista

Maestro Albertani:

¡Vaya…! Volvemos a cruzarnos. Recuerda usted cuando me acusó de estalinista por haber afirmado que el comunista cubano Julio Antonio Mella (1903-29) fue asesinado en México por la tiranía de Machado, y no por el que, en efecto, era agente de Stalin ? (El Correo Ilustrado, 13/6/05).