Todos los partidos son diferentes, San Luis tiene lo suyo como todos los equipos. Nosotros trabajamos de acuerdo al rival, tratamos de hacer lo mejor, ver la manera de enfrentarlo, cómo atacar y defender, en eso estamos enfocados, intentaremos jugar de acuerdo con lo que nos pide el cuerpo técnico, vamos con todo por esos tres puntos.

Asimismo, indicó que los celestes están convencidos del trabajo de su entrenador, Juan Reynoso, lo cual, les ha ayudado a mejorar su rendimiento en el presente certamen.