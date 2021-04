Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 23 de abril de 2021, p. 5

Lukas Avendaño (Oaxaca, 1977), creador escénico, antropólogo y orgullosamente muxe, cuya obra coreográfica se ha caracterizado por la exploración de la identidad sexual, étnica y de género, así como la denuncia de la desaparición forzada, recibirá hoy el reconocimiento de la segunda edición de Travesía Escénica, que otorga la compañía Barro Rojo Arte Escénica.

La agrupación dancística que dirige Laura Rocha reconoce con ese galardón “la trayectoria del creador y activista que en su quehacer artístico nos habla de hechos, circunstancias que nos conectan con la cultura mexicana.

Su tierra es Oaxaca, su entorno un México diverso, convulso, con una riqueza cultural, pero también un México violentado, con más de 60 mil individuos que han desaparecido en la década y media reciente.

Lukas Avendaño realizó estudios en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, así como la especialidad de creación dancística del Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes, y fue capacitado también por The National Dance Institute’s Teaching Artist Training Program, en New York.

En entrevista, el artista recuerda que desde muy joven se interesó por la danza. En la secundaria formó parte de la compañía, con la que participó en algunos concursos de bailes tradicionales; posteriormente, cuando estudiaba antropología en Veracruz, visitó el campus de humanidades y ahí se rencontró con el mundo del arte.

En ese momento sentí que estaba en un campo equivocado, y a la siguiente convocatoria de la escuela de artes apliqué para la escuela de danza, y me aceptaron; así me reconcilié con ella, pero ya no era la tradicional, la étnica, era una formación en danza que me iba a permitir comunicarme y hablar de los temas que me interesaban.

Lukas, quien en sus propuestas artísticas también reflexiona sobre los muxes, asegura que las temáticas que aborda en las obras performáticas siguen siendo problemáticas en Oaxaca.