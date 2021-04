Elba Mónica Bravo y Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 23 de abril de 2021, p. 28

Del año pasado a la fecha, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local han intervenido en 561 domicilios con saldo de al menos 810 personas detenidas, informó el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, al destacar la facultad de realizar investigación en auxilio del Ministerio Público, lo que nos ha reflejado un decremento en los homicidios dolosos y robo de vehículo, entre otros delitos .

Al presidir la ceremonia de graduación de la generación 274, que se realizó en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, mencionó que sólo falta por detener a seis objetivos prioritarios.

Recordó que como parte de la estrategia de seguridad, se identificaron 40 objetivos prioritarios para su detención, pero después la lista se amplió a 72 y al momento se han aprehendido a 66 personas generadoras de violencia.