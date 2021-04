L

a semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su quinto Informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en México. El reporte obedece al proceso iniciado en 2015, cuando el mismo órgano presentó recomendaciones al Estado mexicano sobre la situación de país en el contexto de la crisis institucional evidenciada por la presencia sistemática de graves violaciones a los derechos humanos.

Este seguimiento, a cinco años de distancia de las recomendaciones emitidas, es también un filtro muy útil para observar los avances, desafíos y omisiones del Estado mexicano en la búsqueda por consolidar la institucionalización de una cultura de los derechos humanos en nuestra realidad; asimismo, permite trazar una ruta muy detallada de la agenda que debe seguirse desde el Estado, los órganos legislativos y la propia sociedad civil en pos de la garantía de estos derechos; pues el informe presenta tanto los avances como las cuentas pendientes en temas que aglutinan las principales problemáticas de derechos en México, y que se derivan de una dinámica transexenal que se revela como independiente de la política declarada por uno y otro gobierno.

Los primeros temas presentados en el informe aluden a la principal dimensión de la crisis estructural en México, la violencia y la inseguridad. De este rubro vale la pena destacar varios señalamientos de la CIDH. En primer lugar, lo relativo al enfoque de seguridad ciudadana, donde subraya la preocupación por la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional, órgano de seguridad militarizado que hoy por hoy no cumple con los estándares ni con un marco general congruente con los tratados internacionales. La CIDH destaca la preocupación por el fortalecimiento presupuestal y la concesión de funciones metaconstitucionales para esta corporación y las fuerzas armadas en su conjunto.

También destacado en el informe es el tema de desaparición y desaparición forzada, respecto del cual se reconocen numerosos avances sobre todo en materia de elaboración de diagnósticos de la realidad, legislación y estructuras de búsqueda de personas; sin embargo, también señala su insuficiencia, pues dichas medidas no han transformado estructuralmente el sistema ni permiten declarar superadas las carencias en materia forense y de inacceso a la justicia y la verdad. En similar estado –a decir del informe– se encuentran los ámbitos relativos a la práctica de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y uso de la fuerza, en los cuales, aunque ya se ha cumplido con la elaboración de una ley general para su erradicación, no obstante ello no ha derivado en avances en clave ejecutiva en relación con el registro, atención y erradicación de estos abusos, y se señala a la impunidad como un grave freno a muchas de las disposiciones del informe.

El documento incluye apartados importantes que hacen referencia al acceso a la justicia de manera general y a la incapacidad del Estado para garantizar un mínimo piso de derechos para poblaciones vulnerables específicas. En este punto preocupa especialmente el bajo financiamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para su correcto funcionamiento, así como la falta de esfuerzos sistemáticos en las investigaciones de crímenes y en la rendición de cuentas. Se resalta también el lento avance en la protección y garantía de derechos para las personas LGBT, mujeres, niñas, niños y adolescentes; pueblos indígenas, personas privadas de la libertad, migrantes, defensores y defensoras de derechos humanos, así como periodistas. Se enumeran igualmente labores pendientes y urgentes en materia de libertad de expresión y acceso a la información.