n la orilla de la laguna” donde sembramos maíz y cultivamos jitomate y chile, ya no es el paisaje de las aguas tranquilas de la montaña baja de Guerrero. Es un sitio pesado y muy escabroso, donde abundan los vestigios de plomo y el zumbido de las balas de los cuernos de chivo, son una amenaza constante. Hasta para arrear a los animales que van a tomar agua hay que ir acompañado, porque sólo te pueden levantar o matar. El machete ya no sirve para enfrentar los peligros. La escopeta es un artículo de primera necesidad. Es para defender nuestra vida, porque en el cerro y en cualquier paraje nos pueden venadear.

Los módulos de seguridad que se construyeron en algunos caminos, son los monumentos a la corrupción y a la simulación de las autoridades. Ni para pintar grafitis o guarecerse de la lluvia sirven. Son más efectivos los retenes que instala la delincuencia en el cruce de caminos y en las entradas a las comunidades. Obviamente, no están para dar seguridad a la población, sino para causar terror. Son cercos para impedir la entrada de foráneos. La vigilancia es día y noche. Es para checar qué vehículos son locales y cuáles de otros lugares. No sólo revisan el equipaje, también interrogan al personal. Si ubican a personas de un grupo rival o que son desconocidas, quedan detenidas. Por radio, los jefes ordenan lo que procede. Sólo con ellos se negocia la libertad. Es muy riesgoso pedir apoyo oficial, porque además de no actuar, de inmediato les reportan que están pidiendo su intervención. Suele salir más costosa la denuncia, que buscar contacto con los jefes inmediatos para resolver el entuerto.

El cerco del crimen funciona con otra lógica: impedir que agentes externos, sean del estado o particulares, ingresen a los territorios donde han sometido a la población. Los filtros son para monopolizar las actividades prósperas en la región. Se resquebraja el poder comunitario y se impone la política clientelar de los partidos. Este esquema facilita la cooptación política y el corporativismo delictivo. Se ha llegado a identificar la filiación política con el grupo criminal. Quienes apuestan a determinado partido y pierden, no sólo serán excluidos de algún apoyo nimio, también corren el riesgo de padecer el amedrentamiento y la vendetta de los que controlan la comunidad.

El halconeo es la actividad más redituable para los jóvenes de la región; muy poco les atrae el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. En el primero, les proporcionan sus herramientas de trabajo: uniformes, botas, cuerno de chivo, balas y un sueldo semiprofesional con la garantía de escalar en la carrera delincuencial y con la oferta de agenciarse el botín en sus incursiones armadas. El negocio de la muerte en las hondonadas del olvido es sinónimo de prosperidad.