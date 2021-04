Adicionalmente, en una declaración totalmente innecesaria afirmaron: “del outsourcing que se encargue Napoleón”. Las autoridades laborales no son las únicas que opusieron resistencia a la regulación de este modelo que tanto daño ha ocasionado a las y los mexicanos que menos tienen. A partir de que el presidente de la República declaró la necesidad de regular esta figura, y conforme avanzó esta intención, aparecieron muchos a decir que es un gran acto de justicia. La misma secretaria de Trabajo ahora declara que es una gran medida de justicia, cuando ella misma en múltiples ocasiones de manera pública se opuso a este cambio normativo y ahí están los audios y videos de sus opiniones.

Tengo muy presentes las múltiples declaraciones públicas de algunos funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expresando que no hace falta un cambio a la ley , agregando que con inspecciones y otras medidas por parte del Ejecutivo basta . Estas aseveraciones en el mejor de los casos demuestran un desconocimiento de la realidad laboral de nuestro país, y en el peor de los casos unas intenciones egoístas y un total desinterés por ayudar a las clases más marginadas de nuestro país, quizá con el afán de congraciarse con algunos actores de la clase empresarial e impulsar su carrera política.

Hace ya casi dos años, presenté en el Senado de la República una iniciativa con la intención de reformar el marco normativo para regular la subcontratación en México y evitar abusos a la integridad y derechos de las y los trabajadores, a las finanzas públicas y a los institutos de seguridad social como el IMSS, Infonavit y las pensiones. Esta iniciativa, desde su presentación, enfrentó una oposición férrea por múltiples actores que no fueron solamente aquellos que forman parte de las filas de la oposición conservadora y reaccionaria, sino que dentro de la propia 4T hubo muchos gatopardos que actuaron en contra de esta medida.

Sin falsa modestia puedo afirmar que el tiempo me ha dado la razón en este tema y en verdad estoy muy satisfecho que la aprobación de la reforma en materia de la subcontratación está consumada. Este lunes 19 de abril aprobamos la minuta que reforma medidas para regular la subcontratación con 25 votos a favor y dos abstenciones en reunión de comisiones unidas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Esta minuta contiene cerca de 90 por ciento de los elementos que presenté en mi iniciativa original para regular el outsourcing hace casi dos años y es muy grato y satisfactorio confirmar que apenas el martes pasado aprobamos el decreto en el pleno del Senado de la República. Muy pronto estará publicándose por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación.

No cabe duda de que el reto no termina con la aprobación de los cambios normativos en esta figura, aún queda mucho por hacer en el plano de la implementación de esta reforma. Se necesitarán medidas certeras por parte del Poder Ejecutivo para poder encauzar correctamente este sector y regularizarlo para que ya no se cometan los abusos de antes. Las metas son evitar que se sigan vulnerando los derechos laborales de millones de mexicanas y mexicanos. Ahora será necesario crear un organismo de registro y control de las empresas dedicadas a estas actividades y un sistema de supervisión y vigilancia para que se cumpla con el nuevo marco normativo.

Desde mis responsabilidades como senador y líder del Sindicato Minero, apoyaré al Presidente de la República en todo lo que esté en mis manos para que la implementación pueda darse en el menor tiempo posible y de la manera más eficaz y eficiente. Los trabajadores de México estarán atentos a que se cumpla la reforma histórica que acabamos de aprobar en el Congreso de la Unión. Que así sea.