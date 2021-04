La medida cautelar es para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación establecida en la norma reclamada, consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no se las cancelen por no hacerlo.

En su resolución, Gómez Fierro argumentó que la entrega de datos podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos , y que puede afectar derechos humanos.

Cuestiona cómo el registro ayudaría a bajar el crimen