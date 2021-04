También se dice que el texto no salió de ninguna oficina del Zócalo, aunque fue aceptado por el jurídico de la Presidencia y, desde luego, por el liderazgo en el Senado, donde se habilitó la ampliación del mandato del actual ministro presidente.

Ah, por eso es que se dice que sin él, sin Zaldívar, no hay reforma. Será muy difícil desentrañar la verdad acerca de este cambio, pero si entramos en razón de todas formas tendríamos que decir otra vez que el ministro no importa; lo de fondo, la reforma urgente y profunda, eso ¿lo puede hacer Zaldívar? Si es así, adelante, pero si sólo será otra vuelta a la noria el desgaste no vale la pena.

De pasadita

La llamada había terminado y con ella una serie de requisitos se cumplieron. Reconocimiento de voz, huellas digitales de los 10 dedos y también del rostro. Por fin, la entidad bancaria me daría su confianza para que yo pusiera en sus manos mis ahorros. Los datos biométricos proporcionados conforme lo indicado por la firma servirían para protegerme de aquellos que pudieran, de alguna forma, acceder a mi cuenta para robarme, cosa imposible sin ellos.

Al final, resoplé complacido: estaba protegido. No me podrán robar. Ni por un instante pensé en que eso podría ser un riesgo para mi seguridad y que implicaría una gravísima violación a mis derechos humanos, además de un golpe a la privacidad de mis datos personales, como después me hizo saber el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI), lo malo es que no se trataba de denunciar a los bancos, sino una acción en contra del padrón de usuarios de telefonía celular que busca evitar secuestros y robos. Ya no entiendo nada.