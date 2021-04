Pero la obstinación presidencial caldea los ánimos y el clima social se deteriora. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una huelga general el 30 de abril y la Unión Portuaria de Chile anunció que avanzará a una paralización progresiva de las terminales. Los estibadores citaron datos de la revista Forbes dando cuenta del enriquecimiento de los millonarios chilenos durante la pandemia, entre ellos el de Piñera, cuya fortuna pasó desde 2 mil 60 millones de dólares a 2 mil 900 millones de dólares, lo cual demuestra cómo la crisis ha perjudicado únicamente a los más pobres, situación que a este gobierno no sólo no le incomoda, sino que lo refuerza y machaca con decisiones como la de acudir al TC .

La noche del martes fue una jornada de caceroleo masivo en múltiples ciudades, municipios y barrios del país, acompañado de bloqueo de calles, barricadas incendiarias y ataques a comisarías. Algunos dirigentes advierten que si el bloqueo al tercer retiro se concreta, será la mecha de un estallido social, en alusión a la revuelta de octubre de 2019 y que la peste del Covid-19 logró soterrar.

Luis Messina, vocero de la Coordinadora de Trabajadores No+AFP (acrónimo de Administradoras de Fondos de Pensiones), publicó un video afirmando que es necesario, preciso y urgente que el Congreso en uso de sus facultades destituya a Piñera, no podemos seguir bajo la tutela de un sujeto que está absolutamente desbocado en llevar adelante sus políticas contrarias a la gran mayoría .

Pero el mayor abandono a Piñera viene por el lado de sus parlamentarios, que apoyan el tercer retiro, y que le advierten que los bonos y ayudas focalizadas, con requisitos de difícil cumplimiento y con montos por debajo de la línea de la pobreza, son insuficientes.

Cuando la semana pasada se aprobó el tercer retiro con 120 votos favorables en la Cámara de Diputados, 42 eran de parlamentarios opositores, apenas 19 votaron en contra. En el Senado se requieren 26 votos (3/5) de los 43 senadores, que se superan con los cinco derechistas que han comprometido su respaldo.