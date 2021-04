Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 22 de abril de 2021, p. 25

Zacatecas, Zac., Condena y rechazo generalizados de ciudadanos, organizaciones feministas y partidos políticos provocó la difusión en redes sociales de un video en el cual se aprecia al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México) al gobierno de Zacatecas, David Monreal Ávila, tocando con la mano derecha los glúteos de su correligionaria y aspirante a la alcaldía de Juchipila, María del Rocío Moreno Sánchez, cuando participaban en un acto proselitista, rodeado de decenas de simpatizantes, la tarde del martes.

La Red Plural de Mujeres Olimpia de Gauges, que agrupa a una decena de organizaciones feministas de la entidad, así como tres candidatas a la gubernatura: Claudia Anaya Mota, de la coalición Va por Zacatecas –formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)–; María Guadalupe Medina Padilla (Partido Encuentro Social) y Ana María Romo Fonseca (Movimiento Ciudadano) reprobaron públicamente la acción de Monreal Ávila.

Las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD calificaron de inadmisible la conducta del político y señalaron que Morena postuló a sus peores cartas, a las más sucias y con un pasado oscuro .

Adelantaron que interpondrán una denuncia formal contra Monreal Ávila ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Instituto Nacional Electoral por incurrir “en una acción evidente de violencia de género, política y sexual.

No vamos a permitir un acto más de violencia. Nosotras (las candidatas) ejercemos un liderazgo y abrimos brecha a todas las mujeres , sentenciaron. Asimismo, pidieron a la candidata de Juchipila que sea valiente y no se deje amedrentar, porque no podemos seguir permitiendo esas actitudes misóginas .