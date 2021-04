▲ El poder adquisitivo de los trabajadores no muestra deterioro en los primeros meses del año, según cifras de la Secretaría del Trabajo. Foto Notimex

El poder adquisitivo de los trabajadores no muestra un deterioro en el inicio del año, cuando la inflación ha sido mayor a la prevista, según los datos oficiales. En diciembre de 2020, cerró con un crecimiento de 2.34 por ciento real para ese mes.

La última ocasión en que los salarios contractuales tuvieron un incremento menor a la inflación fue en octubre de 2018, cuando resintieron una contracción, en términos reales, de 1.04 por ciento.

César Salazar, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que todavía falta mucho por resarcir, pues la política de recuperación del poder adquisitivo aplicada para el salario mínimo –que aumentó 15 por ciento para 2021– no se refleja en el resto de la estructura salarial.

Apuntó que en los dos primeros meses del año, por la cuesta de enero, las condiciones no son tan buenas, lo cual explica que los incrementos reales no fueran tan altos a diferencia de marzo, donde la inflación no permitió un mejor desempeño a pesar de un crecimiento nominal mayor.

En marzo se realizaron 618 revisiones contractuales, de las cuales 609 corresponden a empresas privadas, lo cual benefició a 173 mil 550 trabajadores. Las nueve revisiones ocurridas en el sector público impactaron en 8 mil 686 trabajadores.

El incremento nominal para los trabajadores de empresas públicas fue de 3.4 por ciento, dato que al descontar el efecto de la inflación se ubicó en un retroceso de 1.23 por ciento.

El alza salarial para el personal del sector privado fue de 5.6 por ciento, pero en términos reales se ubicó en 0.91 por ciento, la cifra más alta en lo que va del año.