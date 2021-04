Además, le estamos agregando una obra que quizá no aparece tanto en los programas familiares que es el doble concierto de Bach para dos violines, en el que Shari Mason toca el primer violín y yo el segundo violín solista, y creo que es un complemento bonito y un poco inusual .

“Son tres obras maestras aptas para todo el mundo. Siempre me ha llamado la atención el poder que tienen El carnaval de los animales o Pedro y el Lobo en conciertos dirigidos a niños que pueden funcionar de maravilla en cualquier programa. Con esto digo que es un espectáculo para toda la familia.

Sobre las piezas Pedro y el lobo, de Serguéi Prokófiev; la suite El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, y el Concierto doble para dos violines, de Johann Sebastian Bach, que conforman el programa, Prieto expresó que se trata de obras maestras que no pueden fallar porque son tradicionalmente tocadas en conciertos didácticos o infantiles.

Para que los niños se acerquen a la música y disfruten de un concierto, el pianista y director artístico de la OSM recomendó quitarle el miedo a la música de concierto, pues asegura que a quien no le gusta la obra de Prokófiev es que no está escuchando, porque esto gusta a quien conoce y a quien no conoce por igual .

Reiteró: “Hay que quitarle la formalidad, quitarle el miedo y darle al niño lo que significa to play en inglés o jouer en francés, que es jugar con el instrumento, no es tocar el instrumento. En el momento que el niño empieza a sentir que la trompeta comienza a sonar y sus amigos lo admiran, en ese momento el niño tiene una mina de oro dentro de sí mismo”.

En el Gran Carnaval Sinfónico participarán Ana Gabriela Fernández, Shari Mason, Carlos Miguel Prieto y Edith Ruiz. El acceso electrónico para disfrutar desde casa del concierto se puede adquirir en @eticket https://t.co/ejhXqmyeS1?amp=1.