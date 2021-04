Ap

Periódico La Jornada

Jueves 22 de abril de 2021, p. 4

Buenos Aires., La escritora argentina Mariana Enríquez vive entre la sorpresa y cierta incapacidad para disfrutar su nominación al Premio Booker Internacional por Los peligros de fumar en la cama, colección de cuentos en los que la realidad cotidiana se funde con el relato más clásico de terror.

Para mí en este momento disfrutar es muy difícil. Es una sensación muy rara, porque sientes el halago y te sientes reconocida, pero te falta la parte del placer , señala Enríquez sobre esta nominación, que se dio a conocer a fines de marzo, en el contexto de la desgastante pandemia de coronavirus.

Con esta obra de 12 cuentos publicada en español en 2009 y traducida al inglés como The Dangers Of Smoking In Bed (Granta Books), la autora nacida en Buenos Aires en 1973 integra la lista de 13 precandidatos al galardón que anualmente premia una obra de ficción en cualquier idioma que haya sido traducida al inglés y publicada en Reino Unido o Irlanda. Hoy se conocerá la lista de seis finalistas y el ganador será anunciado el 2 de junio.

El premio de 50 mil libras esterlinas (69 mil dólares) se divide entre el autor del libro y su traductor. En esta obra se trata de la estadunidense Megan McDowell, quien reside en Chile y ha competido por el Booker por sus traducciones de otros autores de habla hispana.

La sorpresa de Enríquez obedece a que el jurado del premio se fijó en cuentos que además son del género de terror, lo que no es habitual en el Booker... No son sólo raros, son bastante zarpados , señaló la autora sobre las situaciones cotidianas abordadas en las que juega a extralimitarse.

La obra, escrita con el telón de fondo de la Argentina contemporánea, transita entre el realismo urbano y el horror, expresando ternura hacia los que sufren, sienten miedo o se hallan en el limbo, destacaron los organizadores del Booker.

En sus relatos, teñidos a veces de humor macabro, Enríquez habla de un bebé podrido que sale gateando de un patio trasero para convertirse en la sombra de una joven, de perversas adolescentes atravesadas por el sentimiento de la envidia, de una mujer obsesionada sexualmente con el corazón humano, de chicos desaparecidos que regresan con la misma apariencia sin ser los mismos o de un barrio de vecinos condenado por la maldición de un hombre marginado.

La autora se mostró conforme con la traducción realizada por McDowell, quien también ha traducido a autores chilenos como Alejandro Zambra o Diego Zúñiga.

“Está muy familiarizada con los giros léxicos del Cono Sur y con cierta idiosincrasia, lo que hace muy fácil muchas cosas... Lo puntual que trabajamos tiene que ver en cómo van a ser percibidos giros idiomáticos o apelativos, como cuando llamamos a la gente ‘flaco, negro, gordo’... Si lo traduces de forma directa, sin mediación para el mercado anglosajón, tiene una connotación negativa y para nosotros no es así”, explicó.

El complejo contexto argentino es fuente de inspiración para esta periodista que, aunque se ha especializado en cultura, escarba en la realidad más atrapante.