Originaria del pueblo San Luis Tlaxialtemalco, donde la economía chinampera persiste, se dedica a la producción de viveros de ornato. Me apasiona sembrar mis plantas, desde que pongo la semilla a germinar y la cuido hasta verla crecer , platica a La Jornada. No se me hace pesado el trabajo del campo, creo que lo traigo en la sangre .

Me costó mucho trabajo volver a retomar mi vida . Con el apoyo de su familia lo logró, pero en 2019 quien fuera su pareja reapareció, la volvió a agredir y la amenazó, por lo que interpuso una denuncia, ahora por violencia familiar (ya que tiene un hijo con ese sujeto).

También trató de dar seguimiento a la denuncia por intento de homicidio que presentó en 2001, pero descubrió que la carpeta de investigación misteriosamente se encuentra perdida .

En febrero de este año el agresor fue detenido en el estado de Morelos, por lo que permanece en el Reclusorio Sur por el delito de violencia familiar.