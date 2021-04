ocos años atrás, sentado en la banca del zócalo de Cuernavaca mientras el candidato de Morena lanzaba su rollo, una señora tomó asiento a mi lado. Al finalizar la arenga, la señora me preguntó si disponía de un minuto. Creyendo que estaba allí por el mitin (cargaba un bolso con folletos), respondí: “Cómo no. Diga usted…”

Y en días pasados, el periódico Página/12 apuntó que el macrismo convocó desde las redes sociales a manifestarse contra las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández para reducir la curva de contagios del Covid-19. Pero cuando un pequeño grupo intentó avanzar sobre la Casa Rosada, se produjo un forcejeo con la policía. Una mujer que filmó con su celular el momento, gritó: “¿Cómo nos van a pegar a nosotros que somos ciudadanos que defendemos la República? Y confesó: somos menos de 200 .

En efecto, los libertarios son pocos en las calles y, electoralmente, juntan cuatro votos. Aunque sería erróneo ignorarlos. Porque en las redes, básicamente, son millones de jóvenes hastiados de la corrupción política, y de una cultura neoliberal que los despoja de futuro, obligándolos a vivir en el presente absoluto.

Flagelo con múltiples causas en el que los mercenarios de la libertad pescan en río revuelto. Mientras las izquierdas de abajo o arriba , progresistas o reformistas , se hacen bolas para entender el fenómeno, refugiándose en premisas revolucionarias decimonónicas, o de inicios del siglo pasado.

¿Qué proponen los libertarios ? Fuera de gritar ¡libertad! ¡libertad! y ¡abajo la dictadura! , nada proponen. Su matriz ideológica surge del individualismo antisocial, y su temperamento es claramente anarcodestructivo.

Con todo, resulta interesante observar que algunos lucen camisetas con una serpiente y la leyenda “Don’t tread on me” (no me pisotees, o no pases sobre mí), usada por los patriotas estadunidenses en la guerra de independencia. Y vuelvo con la señora testigo de Jeohvá.

–¡Ah! –exclamó con alborozo. Entonces tengo algo que le va a interesar. Y del bolso tomó el folleto ¡Despertad!, que en la carátula llevaba el titular ¿Está el mundo fuera de control (número 6, 2017). ¡En el ojo!... Confieso que nunca di el ancho para divagar en asuntos de la fe. A no ser cuando oigo el tango Uno, de Enrique Santos Discépolo:

“Uno busca lleno de esperanzas / el camino que los sueños / prometieron a sus ansias / Sabe que la lucha es cruel y es mucha / pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina…”.