El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, tenía 21 años cuando presidió la dieta de Worms, y menos de dos años al frente del imperio. El salvoconducto que obtuvo Federico el Sabio para Lutero posibilitó que el disidente viajara de Wittenberg a Worms. El traslado de Lutero se convirtió en una popular gira triunfal. En distintos poblados y ciudades le pidieron que hiciera alto para predicar o dirigir algunas palabras.

Los adversarios de Lutero dudaban de que se presentara en Worms. La expectación era grande cuando, finalmente, el 17 de abril, a las cuatro de la tarde, Martín entró a la sala para encarar a quienes lo acusaban de enemigo de la Iglesia católica y del emperador, a quien llamaban cristianísima majestad . Estaban presentes, además de Carlos V, los príncipes electores, otros nobles y dignatarios eclesiásticos. También abarrotaban la sala del acto mil 500 personas; el calor era sofocante, consignaron las crónicas. En la primera comparecencia los encargados de cuestionar a Lutero exigieron que solamente respondiera si se retractaba o no. Al no poder argumentar, solicitó un día para definirse.

El 18 de abril casi anochecía y la sala estaba iluminada por antorchas. Lutero reiteró que los libros exhibidos eran suyos y de distinto tipo. Unos volúmenes eran de predicaciones, otros atacaban las falsas enseñanzas de la Iglesia romana y unos más contenían polémicas con personalidades distinguidas que defendían a la tiranía del papa .

Llegó el momento de tomar posición, la audiencia esperaba las palabras definitorias de Lutero. Entonces, hablando en alemán, declaró: “Puesto que vuestra majestad y vuestros señores desean una respuesta simple, responderé sin cuernos y sin dientes. A menos de que se me convenza con las Escrituras y la mera razón –no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí–, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén”. Para comprensión de quienes no entendían alemán, se le exigió que expresara su respuesta en latín.

De regreso a Wittenberg enviados de Federico el Sabio interceptaron a Lutero y lo pusieron a buen resguardo en el castillo de Wartburgo, donde tradujo del griego al germano el Nuevo Testamento. A 500 años de Worms los libros de Lutero son leídos y a quien lo condenó, Girolamo Aleandro, casi nadie lo recuerda.