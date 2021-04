E

l presidente López Obrardor participará en la Cumbre de Energía convocada por su homólogo de Estados Unidos y presentará tres propuestas: 1) El compromiso de México de dejar de exportar petróleo crudo y ya no importar gasolina en un plazo de dos años. 2) Invertir en 15 centrales hidroeléctricas generadoras de energía limpia y 3) una invitación a Biden para que invierta en la extensión a Centroamérica del programa Sembrando Vida. La idea es plantar un millón de árboles, lo cual daría empleo y arraigaría a las personas que hoy quieren emigrar a territorio estadunidense. Biden ha desplegado el plan de invertir 4 mil millones de dólares en esa región; con ese capital, y posiblemente algo más, podría implementarse el programa. Estaría complementado con un proyecto de visas de trabajo temporal. La Cumbre de Energía tendrá lugar el jueves y el viernes de esta semana. Han sido convocados los gobernantes de 40 países. El compromiso de México de dejar de exportar petróleo crudo –y prescindir de la importación de gasolina– será posible gracias a la nueva refinería de Dos Bocas y el remozamiento de las que ya existen. Todo el crudo que produce México será procesado en nuestro territorio. Algunos medios de comunicación han intentado crear la idea de que el gobierno de la 4T no simpatiza con la generación de energías verdes. Sin embargo, ese punto está incluido en las 100 metas del gobierno. En el caso de las empresas privadas que han recurrido al amparo y han logrado detener la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía está dialogando con sus representantes. Hay una empresa que inclusive está dispuesta a llegar a un arreglo de inmediato, no quiere salir en la mañanera. No tiene interés la administración de la 4T en que el problema se desborde a tribunales internacionales. El presidente López Obrador recibió ayer la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Ya había ordenado quitar de la mañanera del 16 de abril el párrafo que no le gustó al sector lorencista del INE. Habla de los apoyos que están recibiendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados con más pobreza, con más población indígena. Sobre la posibilidad de que esta determinación del instituto se vuelva un hecho cotidiano y ordene que sean retiradas las conferencias todos los días, el jefe del Ejecutivo explicó: no podrían hacerlo porque es derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o cualquier reglamento. Imagínense, sería un golpe de Estado técnico . Volviendo al tema de la vacuna, no tuvo ninguna reacción adversa. Tampoco suspendió sus labores. El episodio del INE no le quitó el buen humor.