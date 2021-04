El reverendo William Barber, codirector de la Campaña de los Pobres –que resucita la última iniciativa del reverendo Martin Luther King–, declaró que el veredicto es un acto público de rendimiento de cuentas , pero insistió en que se requiere una legislación federal para controlar los actos de abuso policial y trabajar en cada comunidad para trasladar la inversion pública de cada vez más policías en comunidades pobres, negras y morenas a mayor justicia e igualdad para todo el pueblo .

Una y otra vez líderes del movimiento, políticos y figuras de derechos civiles recordaron que hay un largo camino por recorrer para lograr la justicia ante la violencia policiaca racista en este país.

De hecho, desde que comenzó el juicio de Chauvin el 29 marzo, por lo menos 64 personas han muerto a manos de la policía, con afroestadunidenses y latinos representando más de la mitad, y un promedio de tres muertes por día a manos de las autoridades, calculó el New York Times.

Sólo en los últimos días, otro joven afroestadunidense, Daunte Wright, fue asesinado por una policía tras una violación de tránsito, en un pueblo ubicado a unos cuantos kilómetros de donde se llevaba a cabo el juicio. En Chicago se reveló el video de un niño de 13 años, Adam Toledo, abatido por uniformados en un barrio latino, y esta lista crece cada día, algo que dio origen al movimiento ahora conocido como Black Lives Matter, que nació después del asesinato del joven afroestadunidense Michael Brown en Ferguson, Misuri, en 2014.

Más de mil muertos a manos de la policía

Desde 2013, cada año más de mil personas han muerto por acciones de agentes de seguridad pública, los afroestadunidenses y latinos están sobrerrepresentados en proporción con sus poblaciones. Según un cálculo, los negros son 40 por ciento de las personas desarmadas asesinadas por la policía. La gran mayoría de los responsables son exonerados o sus casos son negociados antes de llevarlos a un juicio. Los críticos llaman a eso impunidad.

Unos días antes del veredicto, Charles Blow, columnista afroestadunidense del New York Times, escribió que muy poco ha cambiado , al hacer un recuento de las incesantes noticias casi diarias sobre incidentes letales con policías, sobre todo por afroestadunidenses. Las noticias de estas muertes no son una interrupción de lo normal, sino una manifestación de lo normal . Acusó que “nuestros sistemas de cumplimiento de ley, justicia criminal y conciencia comunal se han ajustado a un barbarismo banal. Esto ha producido en mí y muchos otros una furia que no se puede extinguir… Una sociedad que trata tanta muerte de afroestadunidenses a manos del Estado como daño colateral de una guerra justa contra el crimen no tiene ningún decoro… esa sociedad es salvaje. Ahora, la rabia es el único idioma que tengo”.