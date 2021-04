Unos verdaderamente poderosos son los que se reúnen en el Foro Económico Mundial que no se fijan en la cháchara. Quieren un reinicio del capitalismo. Klaus Schwab fundador del foro, al alimón con el economista Terry Malleret, han escrito Covid-19 the Great Reset. Dicen que la pandemia representa una rara ventana de oportunidad para reflexionar, reimaginar y reiniciar el mundo . En agosto será, en Singapur, su próxima reunión.

Como se ve, tanto los del foro, como Biden, no se andan con mirruñas. Quieren reiniciar el mundo . ¿Y qué es el mundo? Con mucho, los capitales que trazan el rumbo por el que continúan creciendo las ingentes riquezas acumuladas por unos cuantos. Al mismo tiempo, sin remedio, esos cuantos verán, de manera creciente, los excesos de las mayorías; esas que ahora se han convertido en la marabunta que quiere migrar, a como dé lugar, a los centros. Legiones de greasy men que huelen mal y dan mal aspecto avanzan cada día y los señores de los centros empiezan a sentirse asediados. Lo peor es su total incomprensión de los hechos. Creen que son unos pelagatos en cuya penuria ellos nada tuvieron que ver. Así, les es imposible diseñar un programa que los ayude a construirse una vida decente.

Es decir, el reset no incluye a los excluidos del orbe. Los billonarios se volverán trillonarios en un mar de parias. El statu quo gringo acaba de aplastar el intento de los trabajadores de Amazon por formar un sindicato. En todas partes se cuecen habas contra los trabajadores.

La economía mexicana vivió siempre con una restricción del sector externo al crecimiento de la economía: los déficits externos hicieron crecer la deuda con el exterior sin pausa. Es el problema agudo que hoy enfrenta Argentina. México lo dejó atrás con el TLCAN-T-MEC. Adquirimos otra forma de dependencia y ocurrió que, sin esa restricción, no crecemos y empeoramos la desigualdad. Sin el trabajo de los que se colaron en Estados Unidos, los de abajo estarían mucho peor.

No tenemos resuelto el problema de una economía que se haga cargo de que el crecimiento del producto no puede ser infinito –en ninguna parte–, y que al mismo tiempo provea lo necesario, en materia de salud, alimento, vestido, educación, techo. Desde luego, no es un tema de especialistas en macroeconomía, sino un problema de poder, un asunto político. Se trata de satisfacer esas necesidades pero, si para que ocurra esa provisión, alguien debe ganar dinero, mucho mejor si es mucho dinero, el problema no puede ser resuelto. O se produce para satisfacer necesidades o se produce para obtener ganancias. Son términos excluyentes, lo tenemos muy probado.

Viene un endemoniado reset en los vecinos, que ya está alborotando a los privilegiados de México. Se soban las manos. El poder en México tiene que ser construido para frenar de una vez por todas la exclusión.