res. Retomo y amplío la frase final de mi artículo anterior: sostenemos que la historia escolar debe ser un medio para ubicar al alumno en su presente y permitirle intervenir en la construcción de un futuro personal y social. Esta historia se enfocará en la construcción de una ciudadanía informada, crítica, participativa y comunitaria. Una historia que permita a los alumnos estar conscientes de cómo nuestro presente está íntimamente ligado a los caminos que otras generaciones fueron abriendo, y que muestre que dicha relación brinda la oportunidad de construir el futuro.

Más allá del ejercicio académico se espera que el pensamiento histórico fomente la participación de los alumnos en la discusión y solución de los problemas que afectan a su comunidad y, a un nivel más general, al país. Se busca generar en ellos sentidos de identidad y pertenencia para construir proyectos comunes. En fin: una historia maestra de la vida, que eduque en valores, como insistían mis maestros Álvaro Matute (qepd) y Javier Garciadiego (https://cutt.ly/cvIqNNQ). ¿Qué valores? Los que se desprenden de lo escrito hasta aquí, los de un Estado liberal, democrático, laico, incluyente y tolerante.

Pensamos que los más graves problemas detectados en los planes de estudio de historia y sus correspondientes libros de texto son: a) su separación de la realidad de los estudiantes, y por tanto, su carácter de aprendizaje de algo ajeno y sin sentido, que lo vuelve particularmente aburrido; b) su carácter progresivo y lineal , que nos hace creer que la historia y las acciones de los hombres tienen un sentido y que nuestro presente es el mejor mundo posible; c) son eurocéntricos, machistas y están centrados en la historia política de las élites, excluyendo o minimizando la acción de las mujeres, los trabajadores, los pueblos, las minorías étnicas (que resulta que no eran minorías hace no mucho, en términos históricos), las diversidades regionales y lingüísticas, etcétera; d) en los casos de aprendizaje por competencias, la desmesura de las mismas, y e) tienen un carácter pretendidamente enciclopédico.