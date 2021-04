Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 20 de abril de 2021, p. 11

Al vacunarse contra el Covid no hay riesgos y las reacciones son normales , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, durante su conferencia de prensa, recibirá el biológico que significa la primera etapa para su protección. En su exposición matutina de ayer confirmó que la población de 13 municipios, regida por usos y costumbres, decidió no vacunarse y la víspera (cuando sumaban 14), San Juan Chamula aceptó incorporarse al esquema de vacunación.

Aquí se va a dar a conocer (hoy) que yo me vacuno, que no va a pasar nada, que todos estamos cuidándonos, pendientes y que sí es importante la vacuna, sí protege , adujo.

También adelantó que en cuestión de días anunciará la compra consolidada de medicamentos, para todas las clínicas y hospitales en el país, y en ese rumbo su gobierno tiene como prioridad la atención a la salud, y el presupuesto para atender ese derecho está garantizado.

El tabasqueño argumentó la razón de evidenciar a los ojos de la sociedad su inoculación: ¿se acuerdan que no quería espectáculo?, pero luego decidí que era importante que me vacunara y que fuese público, porque decían mis adversarios que ya me había vacunado .

El mandatario hizo énfasis en convocar a la población a inmunizarse. Nosotros hemos dicho que somos libres y respetamos la decisión de todos, no es obligatorio, pero es importante que nos protejamos a ver si convencemos a más, porque estamos terminando ya de vacunar a adultos mayores .