Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 20 de abril de 2021, p. 5

La desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) está descartada porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones; lo que hay que buscar es que sea profesional, imparcial, recto, incorruptible, no sometido al poder , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la repetida pregunta de si se pronunciaba por la extinción del organismo.

En medio de reclamos por el tiempo que usaban el micrófono los asistentes a la conferencia mañanera –ya que algunas y algunos representantes de redes sociales lo ocupan hasta por una hora para preguntar con el argumento de no me van a detener –, el mandatario conminó a la serenidad y paciencia ante el encono, y consideró que la extensión de dos años al periodo de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es anticonstitucional ni inmoral.

“Yo entiendo que no, que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. El ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque le urge la reforma.

Si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo ahí, si ya se aprobaron esas leyes y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más, yo estoy de acuerdo. No puede haber jueces ni magistrados ni ministros que están nada más al servicio de grupos de intereses creados, que están al servicio de los potentados. Yo estoy totalmente de acuerdo porque no se nos va a volver a presentar una oportunidad así.