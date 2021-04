El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, una organización regional, de la sociedad civil ) ha publicado su asombro ante la cantidad que habrá de erogar Ancira, pues señala que, en total, la suma pagada por Pemex a AHMSA alcanzó 760 millones de dólares, por encima de los 450 millones de dólares estimados en un primer momento y con 60% de la planta inservible .

También se recuerda en el portal de Poder el papel clave de Juan Manuel Carrera Panizzo, quien fue director de PMI Comercio Internacional –subsidiaria de Petróleos Mexicanos–, en las maniobras delictivas para declarar de manera documental, aunque no lo fuera en la realidad, a Agronitrogenados como una empresa viable, funcional, susceptible de ser comprada en lo que su ex compañero de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el citado Lozoya, fijaba como meta para consumar otro negocito . Aparte de una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años, la Secretaría de la Función Pública determinó aplicar una sanción resarcitoria por 4 mil 200 millones de pesos, que no se ha cumplido. Hasta ahora, Carrera Panizzo disfruta de total impunidad (https://bit.ly/32tyTUH).

En otro tema: le ha llegado el turno de la comparecencia judicial a Miguel Ángel Yunes Linares, ex priísta que fue operador de Elba Esther Gordillo, por cuya gracia ocupó la jugosa dirección general del Issste (como parte de los pagos políticos de Felipe Calderón a la profesora por su ayuda en el fraude electoral de 2006) y con quien terminó peleado, pasando al Partido Acción Nacional, a cuya sombra fue gobernador interino de Veracruz durante un par de años, con dos de sus hijos como partícipes en los rejuegos políticos de esa entidad. ¡Hasta mañana!

