Martes 20 de abril de 2021, p. 20

Moscú. El opositor Aleksei Navalny, quien se declaró en huelga de hambre el 31 de marzo, se encuentra desde ayer en un hospital para presos de otro reclusorio, el IK-3, de acuerdo con un breve comunicado de las autoridades penitenciarias de la región de Vladimir.

El documento asegura que el estado de Navalny es satisfactorio, está previsto que un médico general lo revise a diario y el recluso dio su consentimiento para recibir tratamiento a base de vitaminas .

Es toda la información que se tiene hasta el momento. Ni su esposa, Yulia, ni sus abogados, ni tampoco los médicos que lo atendían cuando estaba libre han podido ver a Navalny en el hospital de la colonia penitenciaria IK-3 a donde se le trasladó desde la IK-2, ambos reclusorios con fama de severos.

Preguntado qué piensa el Kremlin de la advertencia de Estados Unidos en el sentido de que la muerte de Navalny en prisión tendrá consecuencias para Rusia , su vocero Dimitri Peskov respondió: nosotros no tomamos en cuenta ese tipo de declaraciones de representantes de gobiernos de otros países. La salud de los convictos recluidos en el territorio de la Federación Rusa no puede ni debe ser asunto de su incumbencia .

Por lo mismo, según el portavoz, el silencio será la única respuesta del Kremlin a los llamados internacionales por el estado crítico de salud de Navalny, que llevan la firma de personalidades de los más diversos ámbitos. Peskov señaló: no nos ocupamos de vigilar la salud de ningún recluso ruso. No nos corresponde. Y además creo que muchos de los firmantes, si no todos, no tienen ni idea de qué se trata (el respaldo) ni quién es (Navalny).