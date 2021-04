▲ Manifestantes ayer en el condado de Hennepin, Minneapolis, exigen justicia durante los alegatos finales del juicio contra el ex oficial de policía Derek Chauvin por la muerte del afroestadunidense George Floyd. Foto Ap

Pueden creer lo que vieron , sostuvo. No se trató de vigilancia policial, se trató de un asesinato , insistió. “Nueve minutos y 29 segundos de abuso de autoridad impactante.

El video de Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd, quien fue inmovilizado boca abajo esposado en el suelo durante más de nueve minutos suplicando no puedo respirar , dio la vuelta al mundo.

Minneapolis. El jurado del caso contra el ex policía blanco acusado de la muerte del afroestadunidense George Floyd en Minneapolis, norte de Estados Unidos, comenzó ayer sus deliberaciones después de que el fiscal pidió una condena por asesinato ante lo que consideró un abuso de autoridad impactante .

El acusado es culpable de los tres cargos. Y no hay excusa , afirmó Schleicher.

De acuerdo con el fiscal, Floyd pidió ayuda con su último aliento , pero Chauvin no lo asistió. No era una amenaza para nadie, no estaba tratando de lastimar a nadie , concluyó.

En tanto, el abogado defensor Eric Nelson aseguró al jurado que Chauvin no recurrió a una fuerza ilegal a propósito .

Según Nelson, la enfermedad cardiaca de Floyd y su consumo de drogas fueron factores decisivos en su muerte.

Nelson apremió al jurado a declarar no culpable a Chauvin: el Estado no ha podido probar su caso más allá de una duda razonable , afirmó.

La tensión creció en Minneapolis al dar inicio las deliberaciones del jurado. Elementos de la Guardia Nacional fueron desplegadas en la zona después de que Daunte Wright, afroestadunidense de 20 años, fue abatido a tiros en las afueras de la ciudad el 11 de abril por una policía blanca.