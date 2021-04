Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 20 de abril de 2021, p. 22

Morelia, Mich., Maestros, comerciantes, agricultores y padres de familia tomaron la alcaldía de Aguililla para exigir a las autoridades federales y estatales que garanticen la seguridad y el libre tránsito en la carretera que une esa cabecera municipal con Apatzingán.

Queremos que haya patrullajes y seguridad las 24 horas del día para que pueda garantizarse el abasto de alimentos, la salida de enfermos y otras actividades indispensables , señaló el profesor Fernando Padilla Vázquez.

El docente dio a conocer que ayer a primera hora representantes de diversos sectores se reunieron con la finalidad de impedir las actividades del ayuntamiento que encabeza el alcalde priísta Osvaldo Maldonado Zepeda.

El pasado 16 de abril pobladores se apoderaron de la alcaldía de Aguililla para exigir que se le pagara la quincena a Padilla Vázquez, maestro afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a quien el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo agredió la semana pasada, mientras el mentor protestaba.