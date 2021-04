Karla Torrijos y Marlene Santos

Periódico La Jornada

Martes 20 de abril de 2021

El Guadalajara es el club insignia de la liga. Hay equipos que sostienen el torneo y uno de ellos es Chivas, por lo cual si no está en la liguilla, se resiente , declaró el técnico Salvador Reyes, quien a pesar del duro cierre que espera al equipo –ante Monterrey, Atlas y Tigres– confía en la calidad de los jugadores: tiene para cambiar los abucheos por aplausos .

El veterano delantero Oribe Peralta, en tanto, defendió al Brujo Antuna, quien días atrás externó su deseo de jugar en Europa e indicó que no descartaba ir al América, sus palabras hicieron que el público que entró el sábado al estadio Akron lo abucheara constantemente.

Uriel está comprometido con el equipo, sabe que para regresar a Europa primero tiene que hacer las cosas bien aquí. Está consciente de lo que es Chivas y de lo que debe hacer en el club para cumplir su sueño, que es ser campeón , señaló ayer en una conferencia virtual.

Por otro lado, el Cepillo reconoció que le ha quedado a deber tanto al equipo como a la afición por su escasa actividad en el presente torneo Guardianes 2021, y reveló que Chivas le ofreció trabajo para cuando decida retirarse.

“Es evidente que no he tenido la participación que quisiera, pero sí hay que dejar en claro que siempre he dado lo mejor de mí en busca de alcanzar los objetivos del grupo, que es lo más importante. Aún me siento en deuda con el equipo porque no he aportado lo suficiente.