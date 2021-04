D

esde hace años me obsesiona una idea de Foucault, cuando se refiere al fascista que todos llevamos dentro, al que nos hace amar el poder que nos oprime.

En su análisis, Foucault aclara que el poder no es una cosa, algo que unos tienen y otros no, por lo que debería redistribuirse; habría que empoderar a los que no lo tienen, como dice el Banco Mundial. El poder es una relación, en que una de las partes rinde su voluntad a la otra. Puede rendirla ante coerción física permanente, como la que se padece en una prisión, o ante la amenaza de que ejerza esa u otras formas de coerción, como la fiscal. Tales situaciones no generan amor ante el poder que oprime, sino lo contrario. Pero la voluntad también se rinde por convicción, con fascinación incluso, por el carisma de un líder o por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Y se ama entonces al poder que nos oprime…

La principal función de la escuela es formatearnos de ese modo. Es difícil imaginar un régimen más despótico que el del salón de clase. El maestro tiene el poder y la razón, y actúa bajo el supuesto de que todo lo que hace es por el bien de quienes tiene a su cargo. Aunque pueda arruinar su infancia, imponer normas opresivas y cometer todo género de arbitrariedades, muchas niñas, niños y niñoas aprenden a quererlo.

En la ola creciente de autoritarismo que corre por el mundo, es éste uno de los factores más peligrosos. Se ha formado el caldo de cultivo de una nueva forma de fascismo, que recuerda el de los años 30 y lo lleva a formas inéditas.

En diversos lugares y aspectos, el autoritarismo de hoy es semejante al de ayer. Un poder central, concentrado en una persona o un grupo, se ejerce sobre todo el cuerpo social, incluso sin coerción o su amenaza. Se base o no en una persona o grupo carismáticos, se predica en nombre del bien común o general. Es el caso del Covid-19. Buena parte de la población siguió puntualmente las instrucciones de las autoridades, tras una campaña de miedo y desinformación vinculada a una amenaza real. Medidas sin más fundamento que la opinión sesgada de expertos o políticos fueron devotamente obedecidas y se les aceptó hasta con gratitud.

Aún más general es un autoritarismo sin autoridad o muy difusamente vinculado con la autoridad central. A medida que el estado de excepción sustituye al de derecho y la ley se emplea para afirmar la ilegalidad y garantizar la impunidad, dejan de aplicarse normas comunes reconocidas. Prevalece ya, en buena parte del mundo, un orden arbitrario basado en el uso de violencia directa, indirecta o disfrazada, además de la estructural.