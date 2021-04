N

o sé por qué, algunos de mis cercanos amigos consideran que soy un tipo demasiado obsesivo compulsivo/obsesivo compulsivo/obsesivo/compulsivo. Me lo repitieron cuando les comenté que la presente columneta versaría, otra vez, sobre algunos problemas colaterales de la pandemia a los que, inexplicablemente, siento que no se les ha dado la debida importancia. Ignoramos, por ejemplo, datos no sólo importantes sino espeluznantes, acerca de la irracional guerra entre los irresponsables y deshumanizados consorcios farmacéuticos mundiales, ávidos de utilidades y absolutamente desinteresados de los seres humanos individuales y, ni siquiera, de la humanidad en su conjunto.

Apenas el 10 de enero de 2021, Braulio Carbajal, como es su costumbre, nos epató con la siguiente información: las empresas farmacéuticas aumentaron su valor de mercado en casi 90 mil millones de dólares, es decir, casi tres veces más que los 653 mil 400 millones de pesos que el gobierno mexicano tenía proyectado el año pasado para el sector salud.

Los 1.7 billones de pesos que, en valor de mercado, ganaron las farmacéuticas, equivalen a 27% de los 6.2 billones de pesos que, según la Secretaría de Hacienda, serían los ingresos del país en 2021.