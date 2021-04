Esos niveles –en opinión de otros médicos consultados– en efecto pueden causar insuficiencia renal aguda, pero algunos especialistas creen que sería necesario conocer también los niveles de sodio que no se hicieron del dominio público, así como descartar una eventual seudohiperpotasemia que se produce si la toma de sangre no se hace de forma debida.

En ese contexto, Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, miembros del equipo de Navalny, desde su exilio en algún país de Europa, hicieron ayer un llamado a sus seguidores para manifestarse en apoyo del opositor y exigir su inmediata libertad.

Aunque no se ha llegado al medio millón de personas registradas desde Internet para participar en una multitudinaria protesta a escala nacional –cifra que los organizadores consideran que las autoridades no se atreverían a reprimir–, ni se sabe cuántos nombres en la base de datos son reales y no ficticios, concluyeron que no se puede esperar más por el estado de salud de Navalny .

Por esa razón, exhortaron a los seguidores del dirigente opositor a salir a la calle el 21 de abril, a la hora en que el titular del Kremlin presente su informe anual ante el Parlamento, el cual adquiere especial interés a escasos meses de las elecciones para renovar la composición de la Duma o cámara baja.

“¿Han visto alguna vez –escriben Volkov y Zhdanov en su llamamiento– cómo matan a una persona. Sí, ya lo vieron. Lo están viendo ahora mismo. Y por más que uno quisiera abstraerse, no pensar en eso o hablar de otra cosa nada va a cambiar el hecho de que están matando a Aleksei Navalny. De una manera terrible. Ante la mirada de todos nosotros”.