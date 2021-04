La visita de Kerry a Shangai fue el viaje oficial de más alto nivel de un funcionario estadunidense a China desde que Biden asumió el cargo en enero. De ahí, el ex secretario de Estado viajó a Corea del Sur para otras reuniones.

Sobre la participación de Xi en la cumbre virtual, Kerry declaró en la capital sudocoreana: esperamos que se involucre, por supuesto, cada país tomará sus propias decisiones, no buscamos forzar a nadie. Buscamos cooperación , concluyó.

Sin embargo, no estaba claro hasta qué punto llegaría la cooperación entre Estados Unidos y China.

Cuando Kerry seguía en Shangai, el vicecanciller chino, Le Yucheng, comentó que era improbable que Pekín anunciara nuevos compromisos en la cumbre.

Para un país con mil 400 millones de habitantes, estos objetivos no se alcanzan con facilidad , indicó Le en entrevista con la agencia Ap en Beijing. Algunos países piden a China que alcance sus objetivos antes, pero me temo que esto no es muy realista .

Biden, quien ha dicho que combatir el cambio climático está entre sus prioridades, comenzó el proceso para que Estados Unidos regrese al acuerdo climático de París en las primeras horas de su presidencia, al revocar la orden de retirada de su predecesor Donald Trump.

El acuerdo de París de 2015, que Kerry negoció cuando era secretario de Estado, comprometió a las naciones a emprender medidas para mantener los aumentos de temperatura en no más de dos grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

En ausencia de Estados Unidos China asumió un papel importante junto con la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático, y el presidente Xi se comprometió el año pasado a lograr la neutralidad de carbono para 2060.

La diplomacia china ironizó la semana pasada sobre los nuevos acentos de Washington, al afirmar que más que de un regreso glorioso se trata de un mal estudiante que vuelve a la escuela tras faltar a clases .

En cuanto a la cumbre de esta semana, el premier canadiense, Justin Trudeau, declaró que Biden deberá mostrar la seriedad del compromiso de su país en el regreso a la lucha contra el cambio climático.