Cristina Gómez Lima y Ernesto Martínez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 19 de abril de 2021, p. 26

Militantes y simpatizantes de Morena tomaron las instalaciones del comité estatal de su partido en Hermosillo, Sonora, inconformes por las candidaturas a alcaldías, diputaciones locales y federales, que consideraron producto de “influyentismo y dedazo”.

También se manifestaron morenistas en Morelia, Michoacán, en repudio a postulaciones con miras a los comicios de junio entrante, y para demandar que se designe a un candidato a gobernador sustituto mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelve el caso de Raúl Morón Orozco, a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) inhabilitó por no comprobar sus gastos de precampaña.

En Hermosillo, los inconformes instalaron guardias ante las oficinas de su partido. Ahí durmieron la noche del sábado algunos de los manifestantes, con la finalidad de que sus dirigentes cambien a los postulados para competir el 6 de junio por diputaciones locales y federales, así como presidencias municipales.

Juana Martínez Matuz, consejera estatal de Morena, expuso que sus correligionarios demandan una nueva asamblea popular en la cual se rechacen decenas de candidaturas impuestas por las cúpulas partidistas .

Indicó que las postulaciones actuales violan los artículos 6 y 3 de los estatutos de Morena, que especifican el modo de actuar del partido y de sus afiliados. “No a la imposición, no al influyentismo, no al compadrazgo, no a la perpetuación en los cargos públicos. La queja general de los fundadores morenistas es que ahora los cargos son asignados a panistas, priístas y demás; es decir, ya se empanizó Morena”, declaró Martínez Matuz.