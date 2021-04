D

ice el triestino Claudio Magris, siempre lúcido, en una entrevista acerca de los efectos de la pandemia que: Se pueden hacer muchas consideraciones políticas o culturales. Pero lo que me impresiona es que cambiará el mundo más que la Segunda Guerra Mundial. Pertenezco a una generación para quienes el presente no es sólo hoy, miércoles al mediodía... Es un tiempo algo más largo. Y ahora hay una especie de fragmentación de ese tiempo. Añade que: Esta relación a distancia que mantenemos ahora todos modificará el equilibrio político y social. El mercado ya no se percibe como un sistema eficiente, sino como la medida de la vida. Y eso es algo que turba, porque las distancias sociales y laborales aumentan. (https://cutt.ly/xvWv7IN).

La consideración que hace Magris abre espacios para ir acopiando –y descartando también– los relatos acerca de las mutaciones que ya están en curso, especialmente en la cuestión laboral.

Veamos uno de esos relatos. En el reciente número fechado del 10 al 16 de abril la revista The Economist augura que en los países ricos del mundo la era de lo que denomina como capitalismo afilado está abriendo paso a una era dorada para el trabajo. Dice una parte del argumento que la situación durante las pasadas cuatro décadas se ha descrito como miserable para el trabajo por cuestiones como: la competencia derivada del intercambio comercial; un imparable cambio tecnológico; desigualdad de las labores y de los salarios y episodios de crisis con recuperaciones débiles.

Los mismos redactores de la nota en cuestión apuntan que puede parecer prematuro predecir un extraordinario panorama para el trabajo en un entorno en el que la pandemia provocó un fuerte castigo en los mercados laborales. Sin embargo, insisten y señalan que, en Estados Unidos, hay un regreso muy dinámico del nivel de empleo y también un aumento de ingresos de los trabajadores (lo que tiene que ver con los programas gubernamentales de impulso fiscal, que no se mencionan en la nota) y que un proceso similar empieza a advertirse en Europa.

En otro asunto la nota se refiere las condiciones del ajuste laboral impulsado por el confinamiento como ocurre con el trabajo a distancia; la creación de nuevos tipos de ocupaciones y la reordenación de los gastos de las familias asociados, por ejemplo, con el mercado de las viviendas ya que hay un traslado hacia áreas con menores rentas que en las más densas zonas metropolitanas.

En cuanto a la tecnología, se dice que la digitalización y la creciente inversión en computadoras ha significado que a finales de 2020 las empresas de Estados Unidos gastaran 25 por ciento más en esos equipos en términos reales que un año antes. Eso haría esperar un repunte en el crecimiento de la productividad que, a su vez, repercutiría en al alza de los salarios.