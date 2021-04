Además, dijo, sospechamos que existe una manipulación de las válvulas para que el agua se desvíe hacia esos desarrollos, que están enfrente o al lado de una vivienda vieja, donde si llega es muy poca y de pésima calidad, pero nuestras voces no han sido escuchadas .

En la colonia Portales norte, por ejemplo, desde hace tres semanas y media los habitantes de muchas casas y departamentos carecen de agua, problema que no sufren quienes viven en los nuevos edificios, señaló Rodrigo.

Se trata, dijeron, de que sea congruente y responsable, pues pretende relegirse en el cargo, pese a que no nos ha cumplido y ha obligado a muchos a estar comprando pipas para cubrir sus necesidades, pues las que envía son pocas, tardan en llegar y son más caras .

En el parque de Los Venados, jóvenes y adultos, con movimientos rítmicos y sincronizados escenificaron la escasez de agua que sufre la demarcación, que atribuyeron a la excesiva edificación irregular de proyectos de vivienda que violan todo reglamento de construcción.

Con cartulinas en las que se leía: Gota a gota, el PAN se agota , No al tandeo , Taboada no cumplió y No más construcciones irregulares que nos roben el agua , los quejosos externaron su inconformidad.

Se trata, comentaron, de manifestar nuestro enojo por el engaño y la simulación que ha caracterizado a la administración del panista, pues nunca le entró al tema del agua con responsabilidad, aun cuando tenía facultades para ello .