Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 18 de abril de 2021, p. 9

En la búsqueda de sus familiares desaparecidos, somos muchas madres las que hemos enfermado en este camino de tanto dolor , con padecimientos graves como cáncer, hipertensión y diabetes; sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sigue negándose a atender sus males, con el argumento de que no tienen relación con el hecho victimizante .

Durante una reunión, hace unos días, con Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sandra Luz Jaimes, Araceli Salcedo y María Esther Montero narraron cómo la angustia de no saber el paradero de sus seres queridos les provocó enfermedades que han perjudicado seriamente su calidad de vida.

En el encuentro, Salcedo, madre de la joven Fernanda Rubí desaparecida en septiembre de 2012 en Orizaba, Veracruz, dijo que hace un año le diagnosticaron cáncer en la garganta en su etapa más avanzada, y aunque toqué puertas y grité desesperada, se me negó la atención por la CEAV.