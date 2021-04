Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 18 de abril de 2021, p. 5

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Alomía, llamó a los trabajadores del sector educativo a no perder la oportunidad de recibir la vacuna anti-Covid, acceder a su protección y contribuir así a la estrategia para el regreso a clases presenciales, y destacó que el viernes se logró, nuevamente, superar el medio millón de dosis aplicadas en 24 horas, con 556 mil 473.

En la actualización del estado de la pandemia en México, donde se reportó un alza en la tendencia de casos activos estimados, que llegaron a 30 mil 549, en comparación con 27 mil 833 del pasado 3 de abril, señaló que las dosis administradas desde el 24 de diciembre a la fecha suman 13 millones 978 mil 181, de las cuales 10 millones 130 mil 930 corresponden a personas de 60 años y más, que al menos han recibido su primera dosis.

En conferencia vespertina en Palacio Nacional, Alomía pidió al personal educativo no tener dudas y afirmó que el biológico es seguro y su beneficio, tanto por contagio como de padecer Covid grave y morir, es mucho más alto que el riesgo de ser inmunizado.