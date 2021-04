Laura Poy Solano

Padres de familia de alumnos de prescolar y primaria señalaron que, pese al anuncio de un posible regreso a clases antes de que concluya el ciclo escolar 2020-2021, tras la vacunación del personal educativo, existen dudas y rechazo para que sus hijos vuelvan a las aulas debido al riesgo de un posible contagio de Covid-19.

Amelia, madre de una estudiante de 3º de primaria, afirma que si la escuela de su hija reabre en junio próximo, no la llevaría, porque ya casi se termina el año escolar y no lo veo funcional, además todavía no están vacunados todos los adultos en casa y el peligro de generar contagios sigue presente .

Destacó que su esposo, Antonio, quien labora en casa desde el inicio de la pandemia tiene muchas dudas porque vivimos con sus padres, y aunque ya fueron vacunados, el resto de la familia no ha tenido esa oportunidad, además de que las escuelas deben de estar preparadas, no sólo limpiarlas, sino que deben tener agua, luz y toda la protección. No creo que estemos listos para un regreso presencial a clases .