Domingo 18 de abril de 2021, p. a12

Este ciclo olímpico está maldito , dice sin chistar el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras. Aún no digieren el duro golpe; hace un par de días se anunció la cancelación del torneo preolímpico de boxeo en Buenos Aires, donde se buscarían las plazas para cada país de la región. La pandemia de Covid desencadenó una situación inédita y ahora los boletos serán otorgados según una clasificación. El dilema es que no existe aún un criterio claro y justo para definirla.

Nadie en la historia del deporte había enfrentado una situación así; estamos devastados , reconoce Contreras al margen de las épocas de guerra que impidieron los Juegos.

Ahora, la indefinición de los criterios para otorgar las plazas agrega incertidumbre. La clasificación no es clara, pues desde hace más de un año no hay competencias internacionales, los torneos más añejos no contaron con todos los que podían participar y en los Juegos de Río no hubo competidoras mexicanas.