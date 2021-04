Carlos Paul

Domingo 18 de abril de 2021, p. 5

Frente a la violencia de género, acoso y hostigamiento del que han sido víctimas las alumnas de la Escuela Nacional de Arte Teatral, y por lo que llevan más de un mes en paro de labores, el colectivo Morras ENAT exigió a las autoridades de la Secretaría de Cultura federal, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y de la dirección de la escuela que, de manera urgente , actualice el código de conducta y protocolos de dicha institución.

Según el colectivo, el 8 de marzo salieron a la luz casi 100 denuncias de alumnas actualmente matriculadas en la ENAT, en la que se relatan diversos abusos, como violación y acoso, de maestros, personal administrativo y alumnos .

Ayer, en conferencia realizada en su cuenta de Facebook, las ex alumnas Karen Condés, Lucía Corbello, Ana Banderas y Mariana Mayers leyeron un pliego petitorio en el que solicitan y exigen, entre otras cuestiones, que no haya represalias o sanciones en detrimento del alumnado, que haya una restructuración del calendario escolar con el propósito de que la comunidad tenga oportunidad de culminar su ciclo escolar, la aprobación del Protocolo para la Atención y Erradicación de la Violencia de Género, presentado por el mismo colectivo, y el desahogo del proceso para la conformación de la Comisión para la Atención y Erradicación de la Violencia de Género, en un tiempo no mayor a 15 días, sin que los nombramientos recaigan en los directivos actuales.