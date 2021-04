Pero lo que más me gusta es dar recitales; nunca me dan miedo, aunque sí nervios, y creo que eso me ayuda. Siento mucha emoción y respeto por el público y el compositor cada vez que me presento en uno.

¡Famoso, Michael Jackson! Me considero una niña normal que estudia y le pone dedicación al piano, que es lo que más disfruto. Lo único que me gusta es tocar; para nada me interesa la fama.

El piano es como mi hermano y así lo trato, como alguien que siempre amas, aunque a veces te pelees con él o te desespere. Lo quiero mucho, paso mucho tiempo con él y vivimos juntos muchas aventuras y experiencias , comenta.

“La música es mi vida, desde siempre. Fui prematura, y en la incubadora me pusieron un peluche con música de Mozart. Desde entonces, la música está presente en todo lo que hago, me emociona mucho; a veces lloro cuando la escucho.

Mozart es mi compositor favorito, es un genio, a veces juguetón, puede ser romántico en otras. Me gusta también Rachmaninov, es muy energético y para tocarlo se deben tener unas manotas, y las mías no son tan grandes. Chopin es otro de mis favoritos, el romántico por excelencia, aunque a veces se ponga muy intenso. Sí, amo a Mozart, pero le pongo los cuernos con los otros dos.

Si bien estudia su instrumento entre cuatro y cinco horas diarias, además de asistir a sus clases regulares y al conservatorio, Mariana Hanneman considera que ha tenido una vida feliz y una infancia normal.

“Me he divertido mucho, he viajado, tengo amigos, he jugado a las muñecas y con mis perros; pinto, veo la tele. No he tenido una infancia triste; al contrario, ha sido increíble, siempre con el apoyo de mis padres –que no son músicos– y maestros. Soy privilegiada, he tenido infinidad de oportunidades y estoy agradecida con la vida por ello y por hacer lo que me gusta.”

Entre sus sueños se encuentra presentarse un día en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y, si pudiera hacerlo, tocar al lado de Daniel Barenboim, Jorge Federico Osorio, Glenn Gould y Vladimir Horowitz, aunque sabe que estos dos últimos están muertos.

La pianista se dice muy contenta de poder regresar a las actividades presenciales: El encierro por la pandemia ha estado muy cañón .

El 22 de abril actuará al lado de la Orquesta Filarmónica del Desierto, en Coahuila; el 30 dará un concierto con motivo del Día del Niño organizado por el DIF y el 5 de mayo se presentará con la Orquesta de Cámara de Zapopan.