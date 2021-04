La de Villa Victoria está hoy sólo a 33.9 por ciento de su capacidad, cuando lo normal para estas fechas es de 63.4 por ciento, y la de El Bosque, está en 36.3 por ciento, contra los 45.9 por ciento que debería tener.

Pero el ejemplo más claro de la falta de agua que ha generado la escasez de lluvias es la de Valle de Bravo –la cual también es un importante atracción turística–, pues en vez de estar a su promedio de 81.5 por ciento en esta época, está a sólo 54.4 por ciento. Ahora, la media general de las tres es de 44.8 por ciento, contra 68 por ciento esperado.

Ya estamos en el estiaje y es de los niveles más bajos a lo largo del año. Además, 2021 ha sido el más bajo en los últimos 25 años y esto tiene que ver en buena medida con que en 2020 las lluvias estuvieron por abajo del promedio, y eso se reflejó en los pocos escurrimientos y cantidad de agua que llegó a los almacenamientos , explicó el funcionario en entrevista.

Para hacer frente a la escasez, dijo, los responsables del Sistema Cutzamala llegaron a un acuerdo con las autoridades capitalinas y mexiquenses, y desde diciembre pasado comenzaron a enviar un flujo de 14.8 metros cúbicos de agua por segundo, el cual se mantendrá así hasta mayo próximo, para después bajarlo a partir de junio a 13.2.

La situación podría empezar a mejorar a partir de julio, señaló, pues de acuerdo con los cálculos del Servicio Meteorológico Nacional, en ese momento va a haber una recuperación importante en los niveles de lluvia. Nos dijeron que este será un año ligeramente por arriba de la media; ojalá se cumplan los pronósticos y eso permita recuperar los niveles de las presas .