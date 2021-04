Agregó que se presentaron diversos recursos legales que no procedieron, ya que la Suprema Corte determinó que eran constitucionales, lo que significa que es un criterio ya de ese tribunal.

El coordinador Ricardo Monreal y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Martí Batres, coincidieron en que es un tema fuerte, que no responde a ninguna intención de Morena ni del Ejecutivo federal de controlar la Corte, como argumenta la oposición, sino dar continuidad a la reforma al Poder Judicial aprobada anteayer, junto con el controvertido artículo 13 transitorio, que posibilita que Zaldívar permanezca en el cargo hasta 2024.

De todas maneras, como se dice coloquialmente, les dieron cuello a 26 ministros para establecer una nueva Corte de sólo 11 ministros.

La adición de una fracción 13 a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada el jueves pasado, no busca la relección del ministro Zaldívar, es una ampliación de su mandato para que pueda dar continuidad a las modificaciones que contiene esa reforma que él propuso y que van encaminadas a acabar con el nepotismo, el tráfico de influencias y otras prácticas de corrupción entre jueces y magistrados, sostuvo.

El senador Batres indicó que no es una decisión que ocurra de manera aislada, sino que forma parte de la transformación del Poder Judicial .

El ex presidente del Senado consideró que no ve que se haya violentado ninguna norma, ya que el artículo transitorio propuesto por el senador del PVEM Raúl Bolaños Cacho fue leído por la secretaria de la Mesa Directiva antes de ser votado y todos los legisladores debieron estar atentos a la sesión, para no decirse luego engañados.