E

l jueves 15 de abril, el Multiforo Alicia reabrió sus actividades escénicas con la presentación de Negra semana santa, la primera novela de David Cortés, quien ya ha publicado diferentes libros sobre su quehacer periodístico, tales como El otro rock mexicano, La vida en la barranca, Escritos en el tiempo y coordinó –junto con Alejandro Castillo González– el tomo 100 discos esenciales del rock mexicano. Las actividades en el Alicia continuarán todo este fin de semana; Lety Servín se presenta hoy. Y entre la incertidumbre y la competencia desleal de ambulantes instalados en el acceso sur –Eje 1 Norte– tolerados por las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, el Tianguis Cultural del Chopo resiste. Y enfrenta ambos embates, la crisis actual y la indiferencia de las autoridades, con optimismo y a la vez, buscando apoyo entre asistentes, músicos y medios para alivianar esta crisis. Por lo pronto, el tianguis hace circular una petición entre el público Haz paro y sólo compra a los verdaderos choperos quienes tienen sus puestos sobre Aldama entre las calles de Sol y Luna.

Videos contrapandémicos