Con tal crecimiento, que jala a otras economías, el producto interno bruto (PIB) del gigante asiático suma 3.8 billones de dólares en el primer trimestre. No es ocioso recordar que China fue el único país a escala global que no reportó números rojos en 2020 (de hecho, fueron positivos en 2 por ciento), si bien desaceleró su ritmo de crecimiento. Sin embargo, con base en el resultado trimestral de 2021 el Dragón se mantendrá como el motor económico de buena parte del planeta.

Tal informe señala que al cierre de 2017 el producto interno bruto de China se ubicó en 19 billones 617 mil millones de dólares, medidos en paridad de poder adquisitivo, mientras en el mismo periodo el PIB estadunidense sumó 19 billones 519 mil millones, diferencia favorable a la nación asiática de medio punto porcentual. Ambas economías representaron un tercio de la global. También revela que la tercera potencia económica mundial es India (con poco más de 8 billones de dólares), que por sí sola representa 7 por ciento del producto interno bruto global, cuando se mide por paridad de poder adquisitivo. En orden de relevancia le siguen la economía japonesa (más de 5 billones de dólares, cerca de 4 por ciento del PIB mundial), la alemana (4.4 billones, igual a 3.7 por ciento) y la rusa (alrededor de 4 billones, representativos de 3.2 por ciento).

De entonces a la fecha, el crecimiento de la economía china no se detuvo, salvo en el primer trimestre de 2020. No hay que dejar a un lado que a lo largo de las últimas cuatro décadas el gigante asiático mantiene un avance inigualado por la comunidad de naciones.

Las rebanadas del pastel

En la Secretaría del Trabajo no pueden ocultar al gigantesco elefante llamado conflicto de intereses. Rebasó toda proporción y a las denuncias cotidianas se suman las de representantes de trabajadores telefonistas y universitarios disidentes, por “la pasividad de Luisa María Alcalde para llevar a la práctica la reforma laboral de 2019, así como la injerencia de su padre, Arturo Alcalde Justiniani, quien lleva una labor de asesoría de muchos años con diferentes gremios y difícilmente buscará cambios al modelo sindical de México. La omisión, demostrada ante las demandas y problemáticas, no es algo fortuito, sino producto de una relación estrecha entre las diferentes direcciones sindicales arcaicas y desfasadas con el padre y representante de facto de la secretaria del Trabajo, Arturo Alcalde Justiniani”, conocido como el titiritero ( La Jornada, Jared Laureles). ¿Y en Palacio Nacional no lo han registrado?

