na nueva ley obligará a los usuarios a entregar sus datos biométricos a su compañía de telefonía celular. Se supone que el padrón será útil para combatir a la delincuencia. ¿Tu opinión? Los resultados del sondeo aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo se distribuyó por redes sociales. Participaron mil 60 personas; en Twitter, 329; en El Foro México, 592 y en Facebook, 139.

Twitter

Los delincuentes festejan. Eso es un hecho, no una opinión.

@LillyTellez /Sonora

Lucran con nuestra información y tenemos derecho a la privacidad.

@AztlanAzul /CDMX

Estoy de acuerdo en que haya más seguridad con algo tan delicado como mi número de teléfono; sin embargo, tengo dudas de cómo podría usarse esa información en mi contra.

@notmad81 /Culiacán

Las empresas telefónicas no son instituciones públicas. No les confiaría mi información. Para prevenir y combatir delitos hay otras formas que no comprometen la seguridad de la información de los usuarios.

@Dirich2 /cdmx

Con el pretexto de la seguridad intentan restringir libertades y ejercer mayor control, aunque al final, la seguridad sólo empeore.

@d2monroe /CDMX

Me obliga, como usuario, a ampararme.

@Fantom-Mx /CDMX

No hay las condiciones de seguridad para resguardar los datos de los usuarios, sólo expondrán dichos datos y van a ser vendidos en el mercado negro para actividades ilícitas.

@Omargarciar /CDMX

