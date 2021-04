Liberados por fin de la prisión digital, pudimos tomarnos un café sentados frente a frente un viejo amigo y yo. El aroma de la bebida se mezcló con el de la recuperada libertad. Fue bonito. Primero compartimos ubicación para no equivocarnos de lugar. Nos saludamos efusivamente con un me gusta intenso (encontré un emoji muy bueno). Nuestro encuentro fue cálido y no nos cansamos de compartir pantalla. La noche cayó, pero no nos despedimos sino hasta que la batería de la compu de mi amigo se agotó. Él siempre fue así, un poco descuidado con sus cosas, eso me ha servido para hacerle bromas. En un momento de la charla apagué el micrófono, seguí hablando y le decía ¿si me oyes? , mientras él se desconcertaba y me mandaba wapps para decirme que creía que su conexión era inestable. Yo veía su reacción en la pantalla aguantando la risa, pero se me escapó una sonora carcajada y él asomó la cabeza para mirarme presencialmente y mandarme un mensaje para saber de qué me reía. En fin, así los encuentros entre viejos amigos que saben rebelarse y no caer en la trampa tecnológica que imperceptiblemente nos han tendido con el pretexto del confinamiento.

No nos gusta Banco Azteca ni el trato de la mayoría de sus empleados, ni la gente que se abarrota, pero ya no hay otra opción. Por suerte, a mi hermana no se le cerró el mundo y pidió a otra dama en la fila que le hiciera el pago, ya que antes se lo solicitó a un joven, pero se dieron cuenta los empleados y le negaron el trámite. Así, tal cual.

En lugar de dar preferencia a personas mayores, nos hacen la vida más difícil.

Jorge Arenas

Queja por el servicio en Kia Coapa

Soy lector de La Jornada desde su fundación y agradeceré la publicación de mi queja: nulo servicio de asistencia en el camino y peor en la Agencia Kia Coapa.

Por un siniestro acudí a Kia Coapa el 16 de marzo, donde me dijeron que en 15 días repararían mi Niro, desde ese plazo he acudido y llamado a la Agencia, dicen que no tienen las refacciones. El martes pasado, casi un mes después informan que aún les falta el parabrisas, el tablero y un poste que no los tienen ni en la planta.

Le escribí a los señores Jon Kun Lee, Horacio Chávez (por Sepomex, ya que no aparecen sus correos electrónicos), Quejas, Alejandro Rojas y demás ejecutivos de Kia, no han tenido siquiera la atención de responder a mi queja y mucho menos solucionarla. Mayren Serdán, jefa de taller, me atiende con amabilidad, pero lo que quiero es una solución inmediata. Parece increíble que Kia no tenga refacciones de lo que ensambla. En la Profeco ni caso me hicieron.

Liborio Villalobos Calderón

Invitación

Antropología como fundamento de la ética y la política

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 884 invita al análisis y reflexión: Sentipensar comunitario. Antropología como fundamento de la ética y la política (5 sesión). Con el filósofo-teólogo, Juan M. Contreras C. Este sábado 17 de abril, a las 19 horas.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristain Teresa Moreno Víctor Hugo Alpizar.