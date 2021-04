▲ El director rumano Alexander Nanau dice que la doble nominación al Óscar por Collective hace que un trágico incendio en un club nocturno en 2015 y el posterior escándalo de atención médica que cuenta su película no sea olvidado , según señaló a Reuters. Sesenta y cinco personas murieron después de que los fuegos artificiales usados durante un concierto en el club The Colectiv, en Bucarest, encendieran una espuma aislante no ignífuga, provocando una estampida. Muchos de los sobrevivientes contrajeron infecciones en el hospital, que todavía afectan su recuperación. Collective está en carrera para el Óscar al Mejor Largometraje Documental y Mejor Película Internacional. Foto Ap